Названа главная вещь в летнем гардеробе каждой девушки

Модный редактор британской версии журнала Vogue, стилист Джой Монтгомери рассказала девушкам, какая вещь должна обязательно присутствовать в гардеробе у каждой этим летом. Ее слова привело издание «Профиль» со ссылкой на Who What Wear.

В этом летнем сезоне в топе самых модных вещей находятся яркий топ или укороченная майка классического кроя. Причем такой тип одежды, по словам стилиста, является самым практичным и сможет дополнить любой образ, написало ИА Nation News.

Каждой девушке желательно иметь укороченную майку белого цвета, а также разбавить свой гардероб яркими вещами, например, вязаным топом.

Монтгомери отметила, что не менее интересно смотрятся топы с эффектом помятости. Их можно заправлять в джинсы, а также носить с брюками и туфлями на ремешках.

Топы и укороченные майки можно комбинировать не только с джинсами и свободными брюками, но и с шортами, и юбками. Многие популярные бренды начали их продажу с началом летнего сезона, заключила стилист.