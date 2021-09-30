Названа главная причина стресса у россиян

Исследователи озвучили главную причину стресса у россиян. По их словам, это отсутствие денег. Примерно 76% российских мужчин и 80% женщин беспокоит финансовая ситуация. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка.

«Деньги — одна из главных причин стресса для опрошенных россиян», — процитировало ИА НСН авторов исследования.

Лишь 3% опрошенных женщин и 6% мужчин ответили, что деньги их не беспокоят. Еще 17% женщин и 21% мужчин рассказали, что начинают нервничать из-за финансов время от времени. Примерно 85% мужчин тревожат мысли о пропущенных платежах по ипотеке, среди женщин таких оказалось 78%.

Ранее стало известно, что более половины россиян за последний год начали экономить на покупке одежды и обуви. На втором месте среди трат, от которых стараются отказаться граждане, оказались походы в кафе и развлечения. Третье место досталось поездкам на такси и доставке готовой еды.