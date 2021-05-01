Названа главная ошибка при оказании первой помощи на природе

Самая главная ошибка при оказании первой помощи при травмах на природе заключается в отсутствии попыток оказания первой помощи. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

«Самая главная ошибка — это отсутствие попыток оказания первой помощи. К сожалению, не каждый человек обладает навыками оказания первой помощи», — рассказал Давыдов в беседе с РИА «Новости».

Врач отметил, что неоказание первой помощи у людей есть две причины: первая — это боязнь за свою личную ответственность, а вторая — полное неумение и незнание правил оказания первой помощи.

Отправляясь на природу, Давыдов рекомендовал взять с собой аптечку. По его словам, стандартная аптечка первой помощи имеет определенный список рекомендованных перевязочных материалов, который достаточно исчерпывающий для того, чтобы оказывать первую помощь.

«По большому счету можно воспользоваться рекомендованной для оказания первой помощи аптечкой и на этом проблема со сбором изделий медицинского назначения будет устранена», — отметил врач.

Он подчеркнул, что при травмах, острых состояниях, несущих угрозу жизни, следует вызывать скорую помощь.

Угрозу жизни, по его словам, несут состояния, связанные с кровотечениями, массивным, обильным кровотечением, которое самостоятельно не останавливается в течение короткого промежутка времени. Он отметил, что эти кровотечения являются, в первую очередь, той самой угрозой, которая должна быть распознана и устранена.

«Если у человека наблюдается нарушение сознания, нарушение дыхания, это также является основанием для вызова бригады скорой медпомощи в экстренной форме», — рассказал Давыдов.