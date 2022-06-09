Названа главная ошибка Байдена в санкциях против России

Политика США в отношении санкций против России провалились по ряду причин. Главная из них заключается в излишней самонадеянности и недооценки некоторых экономических показателей РФ, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются. Об этом рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

«В одном только ЦРУ тысячи аналитиков, в других службах — десятки тысяч людей, которым по штату положено сопоставлять, анализировать и оценивать. И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние», — заметил Рогулев в беседе с агентством «Прайм».

Вашингтон, несмотря на штат аналитиков, опирался на неподкрепленное мнение, что для краха РФ хватит одного удара извне. Но Штаты не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия. РФ в мировом списке располагается на 11 месте по номинальному объему ВВП, и на пятом-шестом месте по ВВП ППС. Это сопоставимо с европейскими экономиками.

«Но и тут сравнение ошибочное. При всей развитости экономик Италии или Испании они никак не сопоставимы с российской по масштабности в части обеспечения мира сырьем и продукцией», — пояснил Рогулев.

Следствием этого стала недооценка роли России в экономике в целом и ее встроенности в глобальные цепочки.