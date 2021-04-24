Названа еще одна категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Право выйти на пенсию по старости досрочно есть у граждан, воспитавших детей-инвалидов до восьмилетнего возраста. Такая возможность предусмотрена для одного из родителей.

Женщины в таком случае смогут оформить пенсию в 50, а мужчины — в 55 лет. Об этом «Парламентской газете» рассказала замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

«При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — уточнила она.

В Совфеде уже подготовили законопроект о льготах для тех, кто постоянно ухаживает за членами семьи.

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, что досрочный выход на пенсию возможен для тех россиян, которые в предпенсионном возрасте потеряли работу из-за сокращения штата или ликвидации предприятия. Возможность раньше выйти на пенсию есть у женщин со страховым стажем 20 лет, для мужчин — 25 лет. За время работ они должны накопить 21 пенсионный балл и более.

Досрочная пенсия также положена представителям ряда профессий.