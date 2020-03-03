Названа экономия бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста сработало на год раньше, чем предполагалось. Российский бюджет уже сэкономил за счет изменений в системе выхода на пенсию 21,5 миллиарда рублей.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на подсчеты Национального рейтингового агентства (НРА), в 2019 году количество пенсионеров в России сократилось на 401,3 тысячи. Это и позволило сэкономить такие деньги.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин пояснил, что сумма 21,5 миллиарда рублей получилась при расчетах с учетом средней величины пенсии (около 15,5 тысячи рублей в месяц). Изначально аналитики прогнозировали, что положительный эффект наступит в 2020 году, однако сумма экономии, по предварительным оценкам, должна была составить не более девяти миллиардов рублей. Если все будет идти и дальше по действующей схеме, то до конца 2020 года бюджет может пополниться 48 миллиардами рублей.

Ранее стало известно, что социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Это затронет около четырех миллионов российских пенсионеров.