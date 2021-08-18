Названа эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае

Эффективность российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» во время масштабной прививочной кампании в Парагвае превысила 93%. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций <…> объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины „Спутник Лайт“ <…> и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — цитирует РБК текст сообщения РФПИ.

По данным фонда, парагвайские специалисты проанализировали данные 320 тысяч человек, которые привились «Спутником Лайт». У них не выявили серьезных побочек, связанных с проблемами с сердцем и тромбозом сосудов. Также после вакцинации никто не умер.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России скоро появится пятая вакцина от коронавируса. Она напомнила, что в стране уже зарегистрировали четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они, кроме «Спутника Лайт», двухкомпонентные.