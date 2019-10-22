Названа доля семей в России с зарплатой только на еду и одежду

Выплаты на первого и второго ребенка вырастут на 7,1% Подробнее

За 2019 год доля россиян из этой категории возросла до 49,4%. Этот показатель увеличился на 0,6 процентных пункта, если сравнивать с годом ранее. В основном товары длительного пользования — компьютер, холодильник или мебель — не могут себе позволить неработающие пенсионеры, многодетные и неполные семьи.

При этом сократилась доля семей, которым не хватает средств на покупку одежды и оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их 14,1%, то есть меньше на 2,6% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Таким образом, россияне активнее переходят из наименее обеспеченных групп населения в группы с более высокими доходами.

Помимо этого теперь больше россиян, которые задумываются о недостатке финансов лишь при приобретении машины, квартиры или дачи. Сейчас 32,6% таких соотечественников, а в начале 2018-го их было 29,8%. При этом сократилась категория россиян, которым хватает денег для покупки всего необходимого — 2,7%. Однако стало и меньше тех, кто даже не может потратить деньги на еду, — 0,7%, отметил сайт RT.

Перераспределение средств связано с сокращением доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходам, объяснили в Росстате.