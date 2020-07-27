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    27 июля 2020, 12:12

    Названа доля россиян, заметивших ухудшения в отношениях РФ и Белоруссии

    Полина Петрова

    Аналитики назвали долю россиян, которые заметили ухудшения в отношениях РФ и Белоруссии. Специалисты опросили около 1,6 тысячи граждан нашей страны старше 18 лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
    Названа доля россиян, заметивших ухудшения в отношениях РФ и Белоруссии

    Уточняется, что число тех, кто считает, что отношения между государствами ухудшаются, увеличилось практически в два раза за последние несколько месяцев. Респондентов с таким мнением 21%. В декабре минувшего года так считали 12% опрошенных, информирует «Газета.ру».

    Вместе с тем 49% участников эксперимента заявили, что отношения между Россией и Белоруссией остаются прежними, 19% опрошенных затруднились ответить. Примерно 27% респондентов заявили, что страны нормально и спокойно относятся друг к другу, 19% отметили прохладу в отношениях, а 17% считают их хорошими, 15% — дружескими и приятельскими, 6% — напряженными.

    Новости SMI.FM