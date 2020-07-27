Названа доля россиян, заметивших ухудшения в отношениях РФ и Белоруссии
Аналитики назвали долю россиян, которые заметили ухудшения в отношениях РФ и Белоруссии. Специалисты опросили около 1,6 тысячи граждан нашей страны старше 18 лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что число тех, кто считает, что отношения между государствами ухудшаются, увеличилось практически в два раза за последние несколько месяцев. Респондентов с таким мнением 21%. В декабре минувшего года так считали 12% опрошенных, информирует «Газета.ру».
Вместе с тем 49% участников эксперимента заявили, что отношения между Россией и Белоруссией остаются прежними, 19% опрошенных затруднились ответить. Примерно 27% респондентов заявили, что страны нормально и спокойно относятся друг к другу, 19% отметили прохладу в отношениях, а 17% считают их хорошими, 15% — дружескими и приятельскими, 6% — напряженными.