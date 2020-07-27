Названа доля россиян, заметивших ухудшения в отношениях РФ и Белоруссии

Уточняется, что число тех, кто считает, что отношения между государствами ухудшаются, увеличилось практически в два раза за последние несколько месяцев. Респондентов с таким мнением 21%. В декабре минувшего года так считали 12% опрошенных, информирует «Газета.ру».

Вместе с тем 49% участников эксперимента заявили, что отношения между Россией и Белоруссией остаются прежними, 19% опрошенных затруднились ответить. Примерно 27% респондентов заявили, что страны нормально и спокойно относятся друг к другу, 19% отметили прохладу в отношениях, а 17% считают их хорошими, 15% — дружескими и приятельскими, 6% — напряженными.