Названа доля россиян, обращающих внимание на скидки в магазине

64% считают это хорошей возможность сэкономить. 17% стараются выбирать только акционные товары. Красные ценники в магазинах привлекают внимание 68% респондентов.

Кроме того, стало известно, что скидки в 30-40% работают лучше, чем скидки в 50%. Вероятно покупатели боятся приобрести плохой товар. Кроме того, неэффективны скидки в 10%. По данным опроса большинство готово купить товар со скидкой от 30%.

67% опрошенных пользуются дисконтной картой регулярно. Еще 18% считают ее бесполезной.

«Если вам уже пробили товар и разницу в ценнике и в чеке вы увидели уже после того, как оплатили покупку, обратитесь к администратору магазина и потребуйте вернуть эту разницу», — рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. В случае отказа он рекомендовал сфотографировать чек и ценники и обратиться в Роспотребнадзор.