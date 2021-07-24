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    24 июля 2021, 18:55

    Названа доля ипотечных должников, которые не получили налоговый вычет

    Андрей Иванов

    Треть россиян, которые в течение пяти лет оформили ипотеку, до сих пор не забрали положенный налоговый вычет. Люди откладывают этот вопрос на будущее или считают его слишком сложным.

    Названа доля ипотечных должников, которые не получили налоговый вычет

    «Треть россиян, которые в течение последних пяти лет покупали квартиру в ипотеку, не получили за это налоговый вычет. Главным образом потому, что откладывают на будущее решение этого вопроса (41%). 8% респондентов думают, что сделать это сложно и процедура займет много времени, а еще 8% вообще не знали о такой возможности», — приводит РИА «Новости» результаты исследования Райффайзенбанка.

    Аналитики выяснили, что 13% опрошенных не могут получить налоговый вычет из-за серой зарплаты, а 31% считают, что время получать эти деньги еще не пришло. По результатам исследования, 13% взявших ипотеку вернули всю сумму сразу, 27% россиян возвращали налоги в течение двух лет, 31% — в течение трех, и 29% — в течение четырех лет.

    В опросе приняли участие более тысячи жителей российских городов-миллионников в возрасте от 26 до 55 лет, которые взяли жилищный кредит в течение пяти последних лет.