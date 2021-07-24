Названа доля ипотечных должников, которые не получили налоговый вычет

Треть россиян, которые в течение пяти лет оформили ипотеку, до сих пор не забрали положенный налоговый вычет. Люди откладывают этот вопрос на будущее или считают его слишком сложным.

«Треть россиян, которые в течение последних пяти лет покупали квартиру в ипотеку, не получили за это налоговый вычет. Главным образом потому, что откладывают на будущее решение этого вопроса (41%). 8% респондентов думают, что сделать это сложно и процедура займет много времени, а еще 8% вообще не знали о такой возможности», — приводит РИА «Новости» результаты исследования Райффайзенбанка.

Аналитики выяснили, что 13% опрошенных не могут получить налоговый вычет из-за серой зарплаты, а 31% считают, что время получать эти деньги еще не пришло. По результатам исследования, 13% взявших ипотеку вернули всю сумму сразу, 27% россиян возвращали налоги в течение двух лет, 31% — в течение трех, и 29% — в течение четырех лет.

В опросе приняли участие более тысячи жителей российских городов-миллионников в возрасте от 26 до 55 лет, которые взяли жилищный кредит в течение пяти последних лет.