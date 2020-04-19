Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса в Москве
По его словам, неделю назад симптомов не было примерно у 40% заболевших, сейчас их доля увеличилась на 20% — до 60%, пишет «Интерфакс».
Ежесуточно в столице проводится порядка 18 тысяч тестов на COVID-19, добавил Хрипун.
По последним данным, в столице выявлено 20754 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1679 человек выздоровели. 148 пациентов не смогли победить COVID-19 — они скончались.
Несколько часов назад столичный оперштаб сообщил о смерти еще 28 пациентов с подтвержденными тестами на коронавирус. Скончавшимся было от 30 до 93 лет. Почти у всех из них были сопутствующие заболевания.
Власти большинства регионов России ввели ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Жителей настоятельно просят не выходить на улицу и оставаться дома.