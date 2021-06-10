Названа дата запуска четвертого этапа продажи туров с кешбэком

Четвертый этап продажи туров по программе туристического кешбэка откроется 16 июня. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, нынешнее окно продаж туров по этой программе закроется 15 июня. Уже на следующий день стартует очередной этап, сообщил ТАСС.

«Можно будет покупать на осень туры начиная с 1 октября по середину декабря», — сказала Догузова.

Ранее глава Ростуризма заявляла, что правительство будет выделять на программу путевок с кешбэком по пять миллиардов рублей каждый год.

Она обратила внимание, что большим спросом у россиян пользуется программа детского туристического кешбэка. Программа была запущена 25 мая, и всего за неделю родители купили путевки своим детям почти на 1,3 миллиарда рублей.

C 1 июля в России будет запущен и туристический кешбэк для студентов — участников конкурсов от АНО «Россия — страна возможностей». На эту программу должны выделить два миллиарда рублей.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти дополнительно выделят на программу детского туристического кешбэка 4,5 миллиарда рублей. По его словам, это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки до официального старта программы, сообщал RT.