Общество 03 февраля 2023, 22:47 Названа дата возвращения на Землю поврежденного «Союза МС-22» Роскосмос: поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю в марте РИА «Новости»

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Поврежденный космический корабль «Союз МС-22» в беспилотном режиме вернется с Международной космической станции на Землю в марте. Об этом Роскосмос сообщил в своем Telegram-канале.

«Корабль „Союз МС-22“ вернется домой в марте 2023 года», — заявили в госкорпорации.

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Там отметили, что корабль приземлится без космонавтов, на нем доставят на Землю грузы и научное оборудование. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, которые находятся на МКС, уже подготовили аппарат к отправке.

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Миссию трех космонавтов Роскосмоса и астронавта NASA Франциско Рубио пришлось продлить после разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22». Это произошло 15 декабря 2022 года.

Также сообщалось, что корабль пострадал в результате удара метеороида. Диаметр отверстия составил менее миллиметра. Роскосмос и NASA провели совместное изучение вариантов возвращения экипажа поврежденного корабля. Согласно данным американского агентства, космонавты находятся в хорошем состоянии.