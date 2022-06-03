Названа дата цветения знаменитого кактуса «Царица ночи» в ботаническом саду Петербурга

В Ботаническом саду БИН РАН в Петербурге уже в эти выходные может зацвести знаменитый кактус «Царица ночи». Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на официальную группу сада «ВКонтакте».

«Царица ночи изволит цвести в ближайшие дни! По крайней мере, мы очень надеемся на одновременное раскрытие достаточно большого числа бутонов, 6–8 штук, в пятницу или субботу», — сообщили сотрудники ботанического сада.

Кактус «Царица ночи» сорта Selenecereus macdonaldi распускается лишь на одну ночь, поэтому для петербуржцев и гостей города побывать на цветении давно стало уникальной традицией.

Сотрудники ботанического сада продолжают держать двери открытыми для посещения практически до наступления утра.