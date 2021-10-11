Названа дата старта приема заявок на Премию Рунета в 2021 году

В среду, 13 октября, стартует прием заявок Премии Рунета. Пресс-конференция, посвященная началу приема заявок, начнется в 13:00 в пресс-центре ТАСС.

Премия Рунета — это общенациональная награда в области высоких технологий и интернета — старейшая и самая престижная в российской интернет-отрасли.

Все условия конкурса, а также подробности об основных и специальных номинациях и церемонии награждения расскажет директор РАЭК Сергей Плуготаренко, а также заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев, руководитель молодежных проектов АНО «Россия страна возможностей» Ирина Карих, заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Владимир Никишин, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова, член МО АЮР, Ассоциация юристов Александр Журавлев, генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров.

Подать заявку могут организации, а также проекты и ресурсы, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета в 2020 и 2021 годах. Заявки подаются онлайн, на сайте www.premiaruneta.ru.

Номинирование на Премию Рунета 2021 продлится до ноября текущего года. Уже в первых числах декабря 2021 года состоится торжественная Церемония вручения наград лауреатам.

В рамках Премии Рунета также пройдет премия «Цифровой юрист 2021». Она была учреждена два года назад Российской ассоциацией электронных коммуникаций совместно с Moscow Digital School и Московским отделением Ассоциации юристов России.

Премия «Цифровой юрист года» — это общенациональная награда, которая поощряет заслуги юристов и адвокатов в области цифрового права. Главной целью является повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, создания среды для профессионального общения, а также формирования правовой культуры в области цифрового права.

Подать заявку на могут юристы и адвокаты, которые внесли значительный вклад в развитие цифрового права в России.

Пресс-конференция пройдет в формате онлайн-трансляции, также подразумевается офлайн-участие для гостей со справкой ПЦР.