Общество 30 ноября 2023, 11:34 Названа дата спила главной новогодней елки России Главную новогоднюю елку России спилят в Щелкове 11 декабря Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Главную новогоднюю елку России — Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, — спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Елке 84 года, ее высота — 25 метров, размах веток — 10 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров.

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На роль главной елки в этом году претендовали 30 деревьев. При выборе учитывались как визуальные моменты (правильная форма кроны, равномерный окрас, отсутствие сломанных и сухих веток), так и наличие удобного подъезда к выбранному дереву.

Пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на Минкульт региона также анонсировала открытие зимнего сезона в парках культуры и отдыха. Завтра, 1 декабря, состоится торжественное зажжение новогодних елок и иллюминаций. Гостям предложат культурно-развлекательную программу.

На улицах столицы появятся около пяти тысяч световых конструкций и более тысячи искусственных елей.