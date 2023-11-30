30 ноября 2023, 11:34
Названа дата спила главной новогодней елки России
Главную новогоднюю елку России спилят в Щелкове 11 декабря
Главную новогоднюю елку России — Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, — спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
Елке 84 года, ее высота — 25 метров, размах веток — 10 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров.
Реклама
На роль главной елки в этом году претендовали 30 деревьев. При выборе учитывались как визуальные моменты (правильная форма кроны, равномерный окрас, отсутствие сломанных и сухих веток), так и наличие удобного подъезда к выбранному дереву.
Пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на Минкульт региона также анонсировала открытие зимнего сезона в парках культуры и отдыха. Завтра, 1 декабря, состоится торжественное зажжение новогодних елок и иллюминаций. Гостям предложат культурно-развлекательную программу.
На улицах столицы появятся около пяти тысяч световых конструкций и более тысячи искусственных елей.
Щелково
Новый год
Реклама
Реклама