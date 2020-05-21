Названа дата смягчения режима самоизоляции в Башкирии

Какие именно меры буду ослаблены, чиновник не рассказал.

По словам Хабирова, режим самоизоляции в Башкортостане сегодня уже ослаблен. Местные жители могут свободно передвигаться, но только надев маску. Руководитель региона признался, что хорошо понимает усталость и желание вернуться к привычному образу жизни.

От оптимистичных оценок лучше пока воздержаться, посоветовал Хабиров. Тем не менее он обратил внимание на позитивную динамику. За последние две недели подавляющего роста инфицирования коронавирусом не наблюдается. В связи с этим можно надеяться на благоприятный ход событий, добавил глава Башкирии.