Названа дата прощания с президентом СпБГУ Людмилой Вербицкой

Гражданская панихида начнется в 10:00 в актовом зале здания Двенадцати коллегий вуза. После этого в храме Смоленской иконы Божией Матери проведут отпевание Людмилы Вербицкой. Похороны пройдут на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина Подробнее

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. С 1994 года до 2008 года она занимала пост ректора вуза и стала первой женщиной на этом посту в университете северной столицы. В 2010 году она совмещала работу на посту президента СпБГУ с работой деканом филологического факультета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российского лидера смерть Людмилы Вербицкой стало личной большой утратой. По словам представителя Кремля, Владимир Путин часто обращался к ней.

Президент России принес соболезнования родным и близким Вербицкой, а также всему коллективу вуза, который она возглавляла.