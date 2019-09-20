Названа дата прощания с оперной певицей Ириной Богачевой
Дату прощания с оперной певицей озвучили в городском комитете по культуре, сообщило РИА «Новости». Пока что она предварительная.
Заслуженная артистка РФ ушла из жизни в возрасте 80 лет. В Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Богачева вплоть до своей смерти возглавляла кафедру сольного пения.
Советская и российская оперная певица родилась 2 марта 1939 года. Ее дебют на сцене состоялся в 1964-м — в Мариинском театре, который в то время назывался Ленинградским театром оперы и балета имени С. М. Кирова. Ирина Богачева исполнила партию Полины в «Пиковой даме».
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Артистка прошла стажировку в миланском театре «Ла Скала», выступала за рубежом. Ее приветствовали зрители Метрополитен-оперы, лондонского Ковент-Гардена и других известных театров.
В консерватории оперная певица начала преподавать в 1980 году. Спустя два года получила профессорскую степень.