Названа дата прощания с Марком Захаровым

Он заявил, что прощание с режиссером состоится во вторник, 1 октября, в 10:00. Оно будет проходить на основной сцене театра «Ленком» — Захаров был его художественным руководителем

«В 2 часа мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», — заключил Варшавер.

Слишком сложно сказать «Прощай». Памяти великого режиссера Марка Захарова Подробнее

Знаменитый российский и советский режиссер Марк Захаров умер в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин скоро отправит родным и близким Захарова телеграмму с глубочайшими соболезнованиями. Смертью режиссера опечален и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Захаров своим мудрым, искренним и пронзительным искусством воплощал успех русского театра.