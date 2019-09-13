Названа дата повторного концерта Димы Билана в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азарова сообщил, что певец Дима Билан после скандального выступления в столице губернии вернется в город 29 сентября и вновь выступит перед самарцами.

Об этом Азаров сообщил в Instagram.

«Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию Всемирному дню халяль», — написал Азаров.

Он отметил, что не собирался вмешиваться в ситуацию, но ему пришлось учесть возмущение многих жителей Самары. Однако губернатор подчеркнул, что совершит ошибку намного легче, чем ее признать. И только поэтому Билан заслуживает второго шанса.

«Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо, и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!» — написал Азаров и предположил, что самарцы простят певца.

Скандальное выступление Димы Билана в Самаре состоялось 9 сентября. Жители города жаловались, что он вел себя неадекватно, делал неприличные жесты и не попадал в фонограмму. Был создана петиция с требованием извинений от властей за это выступление.

Но перед жителями Самары извинился сам певец. Он признался, что «не рассчитал» прием алкоголя.

Он пообещал не только дать новый бесплатный концерт, но и подарить городу новую детскую площадку, а также медицинский аппарат.