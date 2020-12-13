Названа дата появления первого пациента с COVID-19 в России

Первый заболевший в РФ появился 1 марта. К 17 марта уже насчитывалось 100 случаев заболевания.

«Да, конечно, мы знаем, он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», — заявила Попова.

Три первых выявленных случая COVID-19 в России были завозными из Китая. Однако эти больные не заразили окружающих.

В России третий день подряд выявляют свыше 28 тысяч случаев коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 28 080 новых пациентов. Бессимптомно болезнь протекает у 19,6% из них. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2 653 928 случаев коронавируса во всех 85 регионах.

За время пандемии в России врачи провели более 82 миллионов исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса завершится во втором квартале 2021 года. При этом экономика в мире вернется в нормальное состояние в течение года, спрогнозировал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.