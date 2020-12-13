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    13 декабря 2020, 15:27

    Названа дата появления первого пациента с COVID-19 в России

    Алена Макаренко

    Удалось установить пациента с коронавирусом, с которого началось распространение инфекции в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».
    Названа дата появления первого пациента с COVID-19 в России

    Первый заболевший в РФ появился 1 марта. К 17 марта уже насчитывалось 100 случаев заболевания.

    «Да, конечно, мы знаем, он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», — заявила Попова.

    Три первых выявленных случая COVID-19 в России были завозными из Китая. Однако эти больные не заразили окружающих.

    В России третий день подряд выявляют свыше 28 тысяч случаев коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 28 080 новых пациентов. Бессимптомно болезнь протекает у 19,6% из них. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2 653 928 случаев коронавируса во всех 85 регионах.

    За время пандемии в России врачи провели более 82 миллионов исследований на наличие коронавирусной инфекции.

    Пандемия коронавируса завершится во втором квартале 2021 года. При этом экономика в мире вернется в нормальное состояние в течение года, спрогнозировал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.