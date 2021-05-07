Названа дата похорон Михаила Багдасарова

Похороны народного артиста России, известного дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщило «МК».

Багдасарова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Михаил Багдасаров умер 4 мая. Ему было 75 лет. О смерти дрессировщика сообщили в Росгосцирке. В СМИ сообщали, что Багдасаров умер от коронавируса, но его сын Артур в беседе с «360» опроверг это. По его словам, его отца примерно за неделю до смерти забрали в больницу с бронхитом. Сын народного артиста указал, что у него не возникало жалоб на здоровье.

Директор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный отметил, что Багдасаров был по-настоящему предан своему делу и успел вырастить целую семью, которая продолжила его путь. Дрессировщик тигров Михаил Зарецкий назвал Багдасарова легендой. Он признался, что был шокирован, узнав о его смерти.

Михаил Багдасаров с детства мечтал стать дрессировщиком. Он прославился в 1979 году благодаря своему аттракциону «Давид Сасунский».