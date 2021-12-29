Названа дата похорон Егора Просвирнина

Журналиста Егора Просвирнина, который погиб в центре Москвы, похоронят 4 января. Основатель националистического издания «Спутник и Погром»* будет покоиться на Троекуровском кладбище.

Дату и место похорон озвучили в Telegram-канале созданного Просвирниным издания, которое заблокировано в России.

«Время прощания будет объявлено отдельно», — отмечено в публикации.

Ранее ресурс «Спутник и Погром» назвал смерть националиста несчастным случаем. У Просвирнина было много планов на следующий год, и кончать с собой мужчина не собирался. На убийство случившееся тоже не похоже.

Журналист выпал с третьего этажа на Тверской улице в Москве и погиб. На месте его гибели образовался стихийный мемориал. Перед смертью мужчина находился в трехдневном запое. В день трагедии националист вел себя странно. Жена старалась вытащить Просвирнина из этого состояния, но он выгнал всех из квартиры и заперся изнутри.

*Издание признано содержащим экстремистские материалы.