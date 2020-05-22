Названа дата первого заражения коронавирусом в России

Первый случай заражения коронавирусом в России зафиксировали 1 марта. СМИ считают, что это мужчина, вернувшийся из Италии.

«Первый случай был 1 марта, если не считать двух завозов из Китая в феврале», — объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента.

Двое самых первых больных COVID-19 были зафиксированы в конце января. Это были граждане Китая, которые приехали в Забайкалье и Тюменскую область. Их выписали в феврале.

Сама эпидемия в России началась весной. 2 марта оперативный штаб сообщил, что у гражданина России, вернувшегося на родину из Италии, подтвердился коронавирус.

В России, по информации на 22 мая, выявили больше 326 тысяч случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии сделали свыше 8,1 миллиона тестов.

Больше всего заразившихся — в Москве. Там зарегистрировано 158 207 случаев, это чуть меньше половины от общего числа заболевших по России. Много случаев заражения выявили в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.