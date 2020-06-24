Названа дата открытия магазинов IKEA в Подмосковье

Магазины шведской сети IKEA откроются в Московской области 25 июня. Так как коронавирус еще не отступил, находиться внутри одновременно сможет ограниченное количество покупателей.

«В четверг, 25 июня, для посетителей откроются магазины „IKEA Химки“ и „IKEA Белая Дача“. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено», — говорится в пресс-релизе компании IKEA.

В компании добавили, что после открытия в каждом магазине будут предпринимать необходимые профилактические меры для снижения риска распространения коронавируса и обеспечения безопасности сотрудников и покупателей.

В Москве четыре магазина уже работают. В Санкт-Петербурге все магазины IKEA пока на замке. Открыли двери для посетителей торговые залы в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Уфе. Если будет большой наплыв покупателей, то часть людей попросят подождать своей очереди на входе. В магазины IKEA будут пускать только в масках.