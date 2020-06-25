Названа дата открытия кинотеатров в России

Россияне смогут снова смотреть фильмы на большом экране с 15 июля. Кинозалы возобновят свою работу в середине лета после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», — приводит «Интерфакс» слова Любимовой во время рабочей поездки в Волгоград.

Она подчеркнула, что Роспотребнадзор уже полностью разработал новые требования по работе кинозалов. Теперь все будет зависеть от эпидемической обстановки.

Жизнь практически остановилась в России в конце марта из-за разгула нового вируса. В стране ввели жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции. Люди прожили два с лишним месяца в самоизоляции. Не работали магазины, музеи, театры, кинозалы, предприятия.

К началу лета ситуация с 2019-nCoV стабилизировалась и региональные власти начали постепенно отменять строгие меры. Отменили режим самоизоляции — людям разрешили выходить на улицу без веской причины.

Постепенно возобновились стройки, начали работу предприятия, открылись парикмахерские, вернулись к репетициям театральные актеры. Кинозалы, как места, где люди собираются в большом количестве, решили открыть чуть позже. Сейчас в России работают автокинотеатры. Пока это единственная возможность посмотреть фильмы на большом экране и с хорошим звуком.