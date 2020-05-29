Названа дата очередного этапа снятия ограничений в Москве

Очередной этап ослабления ограничений в Москве наступит не раньше чем через две недели. Столичные власти пойдут на это только при условии, если ситуация с коронавирусом в городе улучшится.

«Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемической ситуации, поэтому <…> необходимо посмотреть, как этот режим [прогулок] будет действовать в течение двух недель», — заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, если роста числа заболевших не будет и ситуация улучшится, тогда можно будет принимать последующие меры по ослаблению режима ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным анонсировал снятие запрета на прогулки. Жители Москвы с 1 июня смогут гулять в городских парках.

Единственное условие: выходить из дома без пропуска и уважительной причины можно будет только по расписанию. За ним легко следить на интерактивной карте на портале mos.ru. Масочный режим во время прогулки останется в силе.