Названа дата начала продаж PlayStation 5

Компания Sony откроет предзаказ на PlayStation 5 в марте 2020 года. Консоль будет стоить 499 долларов (30928 рублей), такова рекомендованная цена. В Северной Америке старт продажа назначен на 20 ноября 2020 года.

Как сообщил в Twitter инсайдер @PSErebus, европейский релиз совпадет с американским. Ранее он правильно называл дату выхода The Last of Us 2.

Портал Gamerant сообщил, что фанаты очень ждут, что PS5 будет обладать функцией обратной совместимости с играми PS1, PS2, PS3 и PS4. Судя по всему, компания Sony решила этот вопрос положительно. Тем более, что компания Microsoft уже предложила обратную совместимость для игр Xbox 360, а также игр с оригинальной консоли Xbox.

Тем не менее, многие поклонники консоли восприняли новость об обратной совместимости PS5 с изрядной долей скептицизма.

В октябре 2020 года разработчики Sony Interactive Entertainment пообещали фанатам PS5, что она позволит им заглянуть в новый мир.