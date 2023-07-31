Общество 31 июля 2023, 17:23 Названа дата начала досрочного голосования в прифронтовых поселениях Запорожской области Досрочное голосование в прифронтовых поселениях Запорожской области начнется 31 августа РИА «Новости»

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Досрочные выборы в муниципальные советы и Законодательное собрание Запорожской области в расположенных на линии боевого соприкосновения населенных пунктах региона начнутся 31 августа. Об этом рассказала глава областной избирательной комиссии Галина Катющенко, ее слова привел ТАСС.

По ее словам, досрочное голосование пройдет на тех избирательных участках, которые принято считать труднодоступными.

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«Территориальные избирательные комиссии в Запорожской области уже приняли решение по этим участкам. Досрочное голосование там начнется 31 августа, а закончится 7 сентября», — сказала Катющенко.

Также она отметила, что решение касается в основном населенных пунктов сельского типа.

«Работники комиссий придут домой к людям со списком избирателей и избирательным ящиком. Затем голосующему выдадут два бюллетеня, по выборам в муниципальное образование и законодательное собрание», — добавила руководитель избирательной комиссии.

Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народные республики впервые примут участие в Едином дне голосования, который в 2023 году пройдет 10 сентября.