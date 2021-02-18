Названы дата и место прощания с Андреем Мягковым

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Женовача.

«Пока решаем, 20 или 21 [февраля], точную информацию сообщим позже», — рассказал Женовач агентству.

Андрей Васильевич Мягков умер ночью 18 февраля на 83-м году жизни. Он родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского химико-технологического института поступил в Школу-студию МХАТ.

На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» 1965 года. Мягков прославился на весь Советский Союз своими ролями в лирических комедиях режиссера Эльдара Рязанова. Всего в его фильмографии более 50 работ. Информации о причине смерти актера пока нет.

Польская актриса Барбара Брыльска, с которой Мягков играл в «Иронии судьбы», не смогла сдержать слез после печальной новости. Она назвала его прекрасным актером и человеком.