Названа дата досрочного освобождения экс-министра Улюкаева

Обжалований постановления суда об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева со стороны прокуратуры и ФСИН не поступило. Это означает, что отбывающий наказание бывший чиновник выйдет из колонии 12 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Твери.

В ведомстве напомнили, что в среду, 11 мая, был последний день для подачи апелляции по вынесенному решению.

«12 мая постановление суда вступает в законную силу и Улюкаев должен быть сразу же освобожден», — заявили в пресс-службе.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра подал представляющий его интересы адвокат.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2014 года в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в размере двух миллионов долларов. Сначала его поместили под домашний арест. После предъявления обвинения президент России Владимир Путин снял Улюкаева с должности федерального министра.

В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего чиновника к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок Улюкаеву запретили занимать должности в органах власти государственных корпорациях. Также экс-министр выплатил штраф в размере 130 миллионов рублей.