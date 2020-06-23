Названа частая ошибка при использовании кондиционера

В жару кондиционер — практически единственное спасение. Но пользоваться устройством нужно правильно, иначе вместо желанной прохлады будут неприятные последствия.

Прежде всего, после длительного перерыва необходимо вынуть и промыть фильтры той части кондиционера, которая установлена в помещении, рассказал в эфире радио Sputnik эколог Антон Ястребцев.

И протереть находящиеся под крышкой поверхности для того, чтобы избежать выброса пыли, спор, микроорганизмов, которые накопились в кондиционере и могут стать причиной аллергической реакции. Эксперт также отметил, что не стоит открывать окна при работающем кондиционере. Так можно добиться только перерасхода энергии — с точки зрения экологии этого делать нельзя, рассказал Ястребцев.

«Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма», — объяснил эколог-эксперт. Он добавил, что лучше сначала проветрить помещение, а после включать кондиционер при закрытых окнах.

Рекомендуется также оставлять перед кондиционером свободное пространство, беречь внутренний блок устройства от солнца и своевременно проводить сервисное обслуживание устройства.

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