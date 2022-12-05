Общество 05 декабря 2022, 16:31 Названа альтернатива «Голубому огоньку» в новогоднюю ночь Критик Соседов: альтернативой «Огоньку» могла бы стать трансляция футбольного матча

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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с «Общественной службой новостей» назвал единственную альтернативу «Голубому огоньку» в новогоднюю ночь.

По его словам, заменить выступление артистов мог бы «крутой» футбольный или хоккейный матч, который бы транслировался в прямом эфире.

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При этом эксперт подчеркнул, что молодые люди не должны сидеть в новогоднюю ночь у телевизора.

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«Молодую аудиторию не нужно привлекать в новогоднюю ночь к телевизору, что бы там ни показывали. Молодые люди не должны сидеть у экранов ТВ, кто бы там ни выступал и что бы ни делал», — добавил он.

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