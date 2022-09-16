Врио главреда «Комсомольской правды» после смерти Сунгоркина стала Олеся Носова | 360°

Общество 16 сентября 2022, 18:05 Поделиться Telegram

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Viber Врио главреда «Комсомольской правды» после смерти Сунгоркина стала Олеся Носова Kp.ru: Олеся Носова заняла пост врио главного редактора «Комсомольской правды» РИА «Новости»

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Первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», издатель и шеф-редактор сайта kp.ru Олеся Носова назначена временно исполняющей обязанности главного редактора и генерального директора газеты. Об этом сообщила kp.ru.

Пост главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» стал вакантным после смерти Владимира Сунгоркина.

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«Олеся Носова назначена врио генерального директора и главного редактора „Комсомольской правды“. До этого дня она была первым заместителем главного редактора, издателем и шеф-редактором сайта kp.ru», — говорится в заявлении газеты.

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Носова начала трудиться в «Комсомольской правде» в 1994 году в качестве корреспондента, она является лауреатом премий «Золотое перо», «Медиаменеджер» и других.

О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября, он скончался от инсульта на 69-м году жизни, сообщал RT.

Прощание с бывшим главредом состоялось 16 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

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