Врио главреда «Комсомольской правды» после смерти Сунгоркина стала Олеся Носова | 360°

Все новости

Подмосковье

16 сентября 2022, 18:58

Строительство школы в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово выполнили на 45%

Мир

16 сентября 2022, 18:57

Политике нет дела до понтифика. Призывы папы римского слышат только те, кто ничего не решает

Реклама

Власть

16 сентября 2022, 18:49

Путин выразил обеспокоенность напряженной ситуацией между Азербайджаном и Арменией

Важное

16 сентября 2022, 18:48

«План СВО не подлежит корректировке». Путин объяснил цель начала спецоперации на Украине

Подмосковье

16 сентября 2022, 18:43

Более 300 врачей прошли образовательный квест по лабораторной диагностике в НИКИ детства

Важное

16 сентября 2022, 18:43

Идея Запада о развале России никогда не исполнится

Мир

16 сентября 2022, 18:41

Путин заявил об успешном развитии отношений России и Азербайджана

Власть

16 сентября 2022, 18:35

Турция перейдет на частичную оплату рублями газа из России

Спецоперация

16 сентября 2022, 18:31

Украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР

Общество

16 сентября 2022, 18:05

Врио главреда «Комсомольской правды» после смерти Сунгоркина стала Олеся Носова

Kp.ru: Олеся Носова заняла пост врио главного редактора «Комсомольской правды»

Читать 360tv в

Первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», издатель и шеф-редактор сайта kp.ru Олеся Носова назначена временно исполняющей обязанности главного редактора и генерального директора газеты. Об этом сообщила kp.ru.

Пост главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» стал вакантным после смерти Владимира Сунгоркина.

Реклама

«Олеся Носова назначена врио генерального директора и главного редактора „Комсомольской правды“. До этого дня она была первым заместителем главного редактора, издателем и шеф-редактором сайта kp.ru», — говорится в заявлении газеты.

Реклама

Носова начала трудиться в «Комсомольской правде» в 1994 году в качестве корреспондента, она является лауреатом премий «Золотое перо», «Медиаменеджер» и других.

О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября, он скончался от инсульта на 69-м году жизни, сообщал RT.

Прощание с бывшим главредом состоялось 16 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Журналистика

Умер главред "Комсомольской правды" Сунгоркин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама