Назван возраст среднестатистического россиянина

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала возраст среднестатистического россиянина — 40,02 года. Еще 10 лет назад среднему россиянину было 38,8 года.

Средний возраст рассчитывается по формуле суммарный возраст всех жителей страны разделенный на число россиян. Согласно сведениям Росстата, за последние 10 лет средний житель страны «постарел» на полтора года, сообщил сайт RT со ссылкой на статистиков.

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Самым молодым регионом России признана Чечня. Здесь средний возраст жителя республики составил 28,68 года. Чуть постарше оказались Тува со средним возрастом 29,75 лет, Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и Ямало-Ненецкий автономный округ (33,92 года).

А вот самым «старым» регионом оказалась Тамбовская область. Среднестатистическому жителю этого региона 43,4 года. Возрастными признаны также Тульская (43,31), Рязанская (42,79), Пензенская области (42,62) и Москва (42,3 года).

«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость», — пояснил ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев.