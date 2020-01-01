Назван возможный автор сообщений о минировании

«Предположительно, он ранее мог жить в Киеве, его могут звать Сергей», — сообщил собеседник издания.

По его словам, у Сергея «зависли» 120 биткоинов на криптобирже Wex. Часть этих денег подозреваемый мог получить у своих клиентов, решивших вложиться в криптовалюту.

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Письма о заложенных взрывных устройствах массово приходили в детские сады, школы, суды и другие учреждения от Владивостока до Москвы. В нескольких письмах, которые публиковала объединенная пресс-служба судов Петербурга, говорилось, что послания будут приходить до тех пор, пока православный бизнесмен Константин Малофеев «не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи Wex».

Wex стала правопреемницей криптобиржи BTC-e, рухнувшей в 2017 года после ареста по запросу ФБР ее предполагаемого основателя Александра Винника. К бирже, по одной из версий, имели отношение структуры, близкие к Малофееву. Сам бизнесмен это отрицал.