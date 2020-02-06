Назван топ-5 регионов России по потреблению водки

Жители регионов России с холодным климатом предпочитают крепкий алкоголь. Самыми «пьющими» оказались Сахалинская и Магаданская области, Коми, Чукотка и Карелия. В них растут продажи легального спиртного.

В Сахалинской области на душу населения приходится 12 литров водки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

В оказавшейся на втором месте Магаданской области в среднем пьют 11,4 литра крепкого алкоголя, в Коми — 10,6 литра, на Чукотке — 10 и в Карелии — 9,6 литра.

Составляли рейтинг на базе статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного. Эксперты взяли в расчет и официальные данные о населении российских субъектов. Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз заметил, что попавшие в топ-5 регионы по традиции оказываются в лидерах и по потреблению алкоголя в целом.

В трех из них — Сахалинской и Магаданской областях и Карелии — за год на 2% снизилось количество выпитых на душу населения литров водки. На Чукотке показатель, наоборот, вырос на 3%, а в Коми — на 1%.

В ЦИФРРА отметили, что из-за высоких средних зарплат в этих регионах граждане могут себе позволить покупать легальный алкоголь. «Левое» спиртное в официальной статистике не учитывали.

Жители удаленных территорий с холодным климатом традиционно выбирают крепкие напитки, а слабоалкогольные пьют мало. Власти здесь стараются ограничить продажи алкоголя, усилить контроль за его легальным оборотом и пресечь нелегальный.

В министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области заметили, что в регионах с низким уровнем легальных розничных продаж спиртного обычно «наблюдается засилье нелегального, теневого оборота». Он несет угрозу жизни и здоровью граждан.

Потребление водки, подытожили в ЦИФРРА, увеличилось в 31 регионе России. В среднем рост составил 6%.