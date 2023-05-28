Общество 28 мая 2023, 04:05 Назван топ-5 городов России с архитектурой в стиле модерн Туристам назвали пять городов России с шедеврами в стиле модерн Википедия

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Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ перечислили пять городов России с уникальными памятниками архитектуры в стиле модерн. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВШБ.

Одним из таких городов является Выборг, в котором есть много шедевров северного модерна. В период с конца XIX века до начала Первой мировой войны в городе наблюдался бурный рост, и за это в центре построили немало интересных зданий.

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Также туристам рекомендовали прогуляться по улицам Таганрога. Прогулку лучше начать с осмотра дома помещика Шаронова по проекту Федора Шехтеля. А во Владивостоке прежде всего нужно посетить особняк Бринеров и административное здание торгового дома Кунст и Альберс, которые являются одними из архитектурных акцентов в застройке города.

Один из первых модерновых объектов города — особняк доктора Эриха Эрна, построенный в 1902 году. Скошенный правый угол фасада с эркером, выступающий входной блок на колоннах, текучие мотивы приковывают взгляд.

Википедия

В Самаре визитной карточкой самарского модерна является дача купца Константина Головкина или «дом со слонами». По задумке хозяина, две огромные скульптуры этих животных у входа должны были видеть отдыхающие на Волге люди.

А вот лицом Рыбинска являются железнодорожный вокзал, пожарная каланча, новая хлебная биржа и здания возле Красной площади. Интересным для туристов будет и деревянный Дом купца Гордеева на вокзальной площади. Его построили в так называемом «русском стиле» — национальной версии модерна.