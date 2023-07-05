Общество 05 июля 2023, 17:29 Назван срок выписки из больницы режиссера Митты РИА «Новости»: режиссера Митту выпишут из больницы на следующей неделе РИА «Новости»

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Известного режиссера, народного артиста России Александра Митту выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» рассказал его сын Евгений.

«Отец сейчас в палате, чувствует себя нормально. Еще зимой он перенес инсульт. По словам врачей, в организме происходят некие процессы, поэтому необходимо восстановление. Папу должны выписать на следующей неделе», — сказал он.

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Двумя днями ранее, 3 июля, стало известно о госпитализации 90-летнего Митты в столичную больницу имени Боткина.

Помощница режиссера Мария сообщала «360», что медики решили провести обследование Митты, после того как ему стало плохо. Она отметила, что пока непонятно, что именно произошло с артистом.

Большому кругу российских зрителей Митта известен по работе над картинами «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», а также сериалом «Граница: Таежный роман».