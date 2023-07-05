05 июля 2023, 17:29
Назван срок выписки из больницы режиссера Митты
РИА «Новости»: режиссера Митту выпишут из больницы на следующей неделе
Известного режиссера, народного артиста России Александра Митту выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» рассказал его сын Евгений.
«Отец сейчас в палате, чувствует себя нормально. Еще зимой он перенес инсульт. По словам врачей, в организме происходят некие процессы, поэтому необходимо восстановление. Папу должны выписать на следующей неделе», — сказал он.
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Двумя днями ранее, 3 июля, стало известно о госпитализации 90-летнего Митты в столичную больницу имени Боткина.
Помощница режиссера Мария сообщала «360», что медики решили провести обследование Митты, после того как ему стало плохо. Она отметила, что пока непонятно, что именно произошло с артистом.
Большому кругу российских зрителей Митта известен по работе над картинами «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», а также сериалом «Граница: Таежный роман».
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