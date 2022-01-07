Назван срок возвращения туристрического кешбэка в России

Новый этап программы туристического кешбэка, который можно получить за путешествия по России, стартует 18 января. Об этом сообщил сайт «Мирпутешествий.рф».

Чтобы принять участие в программе, нужно с 18 января по 12 апреля 2022 года оплатить тур картой «Мир».

Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в программе лояльности платежной системы «Мир».

Затем отправиться в поездку в период с 18 января, но не позднее 30 апреля. В круиз — в период с начала навигации до 1 июня.

Согласно условиям программы, кешбэком вернется 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку. Получить субсидию можно неограниченное количество раз.