Назван срок возвращения туристрического кешбэка в России
Новый этап программы возврата кешбэка за поездки по России стартует 18 января
Новый этап программы туристического кешбэка, который можно получить за путешествия по России, стартует 18 января. Об этом сообщил сайт «Мирпутешествий.рф».
Чтобы принять участие в программе, нужно с 18 января по 12 апреля 2022 года оплатить тур картой «Мир».
Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в программе лояльности платежной системы «Мир».
Затем отправиться в поездку в период с 18 января, но не позднее 30 апреля. В круиз — в период с начала навигации до 1 июня.
Согласно условиям программы, кешбэком вернется 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку. Получить субсидию можно неограниченное количество раз.