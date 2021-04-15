Назван срок возвращения рынка труда к допандемическим показателям

Рынок труда вернется к показателям, которые были до пандемии коронавируса, до конца этого года. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда.

«Цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена. Во всех субъектах идет реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения», — приводит РИА «Новости» текст сообщения министерства.

В Минтруде отметили, что без трудностей не обойдется, так как в некоторых регионах из-за экономической ситуации количество вакансий меньше, чем численность безработных. Но у властей уже есть план по восстановлению занятости в таких субъектах.

Чтобы вернуть рынок труда к допандемическим показателям, отметили в министерстве, помимо региональных программ, развернули и федеральные: переобучение соискателей и субсидирование работодателей. По данным Минтруда, на помощь людям овладеть новой профессией в этом году выделят более 10,5 миллиарда рублей, а на поддержку работодателей — 12,1 миллиарда рублей.

Ранее международные аналитики подсчитали, что в прошлом году в России количество работающих молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет сократилось на 1,01 миллиона человек.