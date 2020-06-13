Назван срок старта промышленного производства вакцины от коронавируса в России

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начнет промышленное производство вакцины от коронавируса уже в сентябре. Специалисты института сейчас трудятся над созданием препарата совместно с учеными из НИИ микробиологии Минобороны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье [на вакцину] и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — заявила Голикова на пресс-конференции по выходу регионов из карантинных мер. Ее слова приводит ТАСС.

Разработкой вакцины еще занимаются в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а также в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

Ранее о том, что в России может появиться несколько вакцин против нового вируса, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что у каждого препарата будет свой период защиты.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российские фармацевтические компании уже начали клинические исследования вакцин против 2019-nCoV.