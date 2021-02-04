Назван срок сохранения иммунитета от ковида после вакцинации «ЭпиВакКороной»

После вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» иммунитет от коронавируса сохранится в течение года. Об этом рассказала и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — цитирует Непомнящих «Газета.ru».

Она сообщила, что специалисты «Вектора» на днях завершили пострегистрационные клинические исследования препарата на пожилых добровольцах. Результаты оказались положительными. Люди старше 60 лет перенесли прививку легко, никаких побочек во время испытаний не выявили.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что к концу первого полугодия 2021 года в стране произведут более пяти миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Во всех регионах России уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Бесплатную прививку может сделать любой желающий. Власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших ковидом и детей. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и вернуться к нормальной жизни без ограничений.