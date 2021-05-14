Назван срок регистрации назальной вакцины от коронавируса

Назальную вакцину от коронавируса продолжают тестировать. В конце этого года начнутся клинические испытания препарата. Его могут зарегистрировать в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — приводит агентство слова ученого.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцина будет двухкомпонентной, но не исключил и одноразовое введение. По его словам, побочных эффектов у этого препарата практически не будет.

Патент на назальную вакцину от коронавируса ученые получили в апреле. Тогда же начались и ее доклинические испытания. Вводить этот препарат будут врачи при помощи специальной насадки-спрея. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила, что назальная вакцина будет формировать местный иммунитет.