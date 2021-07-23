Назван срок публикации итогов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V»

Итоги исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, подготовят через два месяца. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю <…> по вакцине „Спутник V“ будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание».

«Спутник V» — это самая популярная отечественная вакцина от SARS-CoV-2. Препарат уже одобрили во многих странах мира. Им привился президент России Владимир Путин.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с российским лидером поблагодарил его за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и поставки «Спутника V». Он отметил, что препарат пользуется таким большим спросом, потому что доказал свою эффективность. На днях вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Путиным рассказала, что прививку от коронавируса первым компонентом в России сделали 33,6 миллиона человек. Из них 22,6 миллиона получили оба компонента.