Назван срок начала масштабного выпуска вакцины «ЭпиВакКорона»

Масштабное производство российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую создали в новосибирском «Векторе», начнется в феврале. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«К масштабному выпуску вакцины „ЭпиВакКорона“ центра „Вектор“ мы перейдем с февраля 2021 года», — приводит ТАСС слова Голиковой на брифинге в правительстве.

Вице-премьер добавила, что третья российская вакцина от коронавируса Центра имени Чумакова пройдет регистрацию 16 февраля. Создатели препарата передадут необходимые документы в Минздрав во вторник, 19 января. По словам Голиковой, данные клинических исследований подтвердили полную безопасность этой вакцины. У большинства сделавших прививку в рамках тестирования на 28-й день сформировался устойчивый иммунитет к 2019-nCoV. Первая партия этого препарата, которая поступит в гражданский оборот, составит 100 тысяч доз. В планах выпускать 7,5 миллиона доз вакцины ежегодно.

В России уже стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Как рассказал в конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин, в январе в больницы и поликлиники страны поступит около 6,5 миллиона доз «Спутника V» Центра имени Гамалеи.