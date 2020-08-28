Назван срок хранения майонеза

Продукт без консервантов и в закрытой упаковке может храниться не более 45 дней. При этом соус нужно держать при температуре не выше +10 градусов.

Срок хранения майонеза производитель должен прописать на упаковке.

Сотрудники магазина обязаны оставлять продукт в охлаждаемом месте. Туда не должны попадать солнечные лучи, а температура не должна опускаться ниже нуля и подниматься выше +18 градусов.

После открытия упаковки майонез хранится в течение пяти-семи дней. Если консистенция содержит большое количество пузырьков и комков, это значит, что продукт испортился. Не стоит есть соус при его расслоении.

Ранее диетолог перечислил продукты, вредные для иммунитета. Главные враги — трансжиры, сахар, ароматизаторы, усилители вкуса, красители и Е-шки. На иммунитет плохо влияет и однообразный рацион с большим содержанием жиров и углеводов.

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