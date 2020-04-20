Назван средний возраст больного COVID-19 в России

Средний возраст заболевших COVID-19 женщин в России составляет 47,9 года, мужчин — 44,7. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова, подтвердив наблюдение, что большинство зараженных младше 65 лет.

«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин — 44,7 года», — сказала Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке, вице-премьера цитирует РИА «Новости».

Голикова отметила, что доля пожилых людей с коронавирусом в России ниже, чем в среднем по миру — 15,5 от общего числа инфицированных. По ее мнению, это связано с режимом изоляции, на который сразу же посадили людей старше 65 лет.

В Москве, по данным оперативного штаба, из новых случаев почти 85% пациентов младше 65 лет.

В России, по информации на 20 апреля, зафиксировали 47 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. До 1 мая действует режим изоляции, а это значит, что из дома нельзя выходить без обоснованной причины. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах действует система цифровых пропусков.